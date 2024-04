Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, lundi, avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, en visite de travail à Tunis.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations politiques entre les deux pays et intervient après celle effectuée par Nabil Ammar à Budapest en juin 2023, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont co-présidé une séance de travail élargie aux deux délégations, au cours de laquelle ils se sont félicités des excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, qui ont connu un essor significatif ces dernières années dans de nombreux domaines notamment avec l’échange fréquent de visites de haut niveau entre les deux pays.

Ils ont évoqué, à cette occasion, les différents domaines de la coopération bilatérale notamment sur les plans économique et des investissements et souligné la nécessité d’œuvrer davantage pour exploiter les opportunités offertes afin de faire hisser le partenariat tuniso-hongrois au niveau des relations exemplaires et privilégiées qui existent entre les deux pays.

Les deux responsables ont également échangé sur les relations avec l’Union Européenne et la prochaine présidence hongroise du Conseil de l’Union européenne, la restitution des avoirs spoliés en Europe, les questions régionales et internationales d’intérêt commun notamment la migration irrégulière et le guerre génocidaire à Gaza.

A l’issue de ces discussions, les deux ministres ont présidé une cérémonie de signature de conventions bilatérales dans les domaines des technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique ; d’échange de bourses universitaires et de coopération dans le transport ferroviaire.