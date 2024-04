Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, vendredi, avec son homologue camerounais, Mbella Mbella, à l’occasion de l’ouverture de la XIe session de la Commission mixte tuniso-camerounaise, dont les travaux se tiennent, à Yaoundé, les 26 et 27 avril courant.

Lors de cette rencontre, le ministre camerounais des relations extérieures a souligné l’importance qu’accorde son pays à cette échéance bilatérale au plus haut niveau du pouvoir, ce qui reflète à vrai dire la nature des relations privilégiées entre les deux pays, selon un communiqué du département des Affaires étrangères publié vendredi soir.

Le responsable camerounais a demandé au chef de la diplomatie tunisienne de transmettre au président de la République Kaïs Saïed un message de son homologue camerounais traduisant la volonté de la partie camerounaise de raffermir davantage les liens d’amitié et de coopération avec notre pays afin d’en faire un exemple de relations réussies entre les pays africains.

Il a, à ce propos, indiqué que la Tunisie et le Cameroun ont réalisé de grands progrès s’agissant de mettre en œuvre l’accord de la zone africaine de libre-échange illustrés à travers la livraison à la partie camerounaise du premier lot de produits tunisiens en juillet 2023.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a tenu à souligner que la tenue de la XIe session de la Commission mixte tuniso-camerounaise à laquelle prendront part une importante délégation tunisienne composée de 20 représentants d’organismes publics tunisiens, outre la présence du président de l’UTICA, Samir Majoul, vient refléter la volonté des dirigeants politiques tunisiens de donner un nouvel élan à la coopération tuniso-camerounaise, qui connaîtra à court terme un bond qualitatif avec l’ouverture de la ligne aérienne directe entre la Tunisie et le Cameroun.

La réunion a été, également, l’occasion de discuter de nombre de dossier de coopération bilatérale et d’échanger les vues sur un une série de questions régionales et internationales.

A cet égard, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de la coordination et de la consultation entre les deux pays dans différentes tribunes et manifestations régionales et internationales dans la perspective de soutenir et de défendre des causes justes, dont en premier lieu la question palestinienne.