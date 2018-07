La 36e session de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires se tient du 23 au 30 juillet 2018, sous l’égide du président de la République, avec pour slogan “La diplomatie, une action soutenue pour faire réussir les prochaines échéances: Sommet arabe et Sommet de la francophonie et l’entrée de la Tunisie au conseil de sécurité de l’ONU”.

Cette conférence, qui sera inaugurée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et clôturée par le chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, le 31 juillet, permettra de faire une évaluation de l’action diplomatique et établir les priorités et les objectifs, à la lumière des constantes de la politique extérieure de la Tunisie, des intérêts suprêmes du pays.

La 36e session se tient à une période où la diplomatie du pays connaît une dynamique positive qui a renforcé la présence effective de la Tunisie sur les scènes régionale et internationale et attesté de la place de choix dont elle bénéficie à l’échelle internationale, indique, dimanche, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le programme de cette session comporte notamment des séances de débat interactif sur le thème de la conférence et le développement de l’action diplomatique ainsi que la conférence consulaire qui sera axée, cette année, sur le “développement de la coopération décentralisée” et le rôle des Tunisiens établis à l’étranger dans le soutien des efforts nationaux pour le développement”.

Une journée économique est aussi prévue le 30 juillet à la Maison de l’exportateur (CEPEX), en présence de représentants des différentes structures économiques nationales et du secteur privé.

Le choix de la Tunisie pour abriter, en mars 2019, la prochaine session ordinaire du Sommet arabe, et, en 2020, le Sommet de la francophonie, atteste que le pays a retrouvé sa position aux plans régional et international et témoigne de la confiance dont il jouit auprès de ses partenaires.

Cela est d’autant plus vrai que le pays s’apprête à faire son entrée en qualité de membre non-permanent au conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies pour les années 2020-2021, lit-on de même source.