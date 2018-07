Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui et son homologue brésilien, Aloysio Nunes ont affirmé vendredi à Tunis, la volonté des deux pays de consolider davantage les relations bilatérales dans les domaines d’intérêt commun et de soutenir la candidature des deux pays pour obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité.

Dans une déclaration de presse conjointe à l’issue de la séance de travail entre les délégations des deux pays, Khémaies Jhinaoui a indiqué que le Brésil a apporté son soutien à la Tunisie pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. La Tunisie, à son tour, appuie la candidature du Brésil, “un pays ami et important pour le pays” pour l’obtention d’un siège non permanent au Conseil de sécurité durant le mandat (2022-2023), a-t-il ajouté.

Il a précisé avoir convenu avec son homologue brésilien d’étudier les questions à soumettre à l’organisation des Nations unies ayant trait notamment à la jeunesse en tant que priorité pour le mandat 2020-2023.

Jhinaoui a passé en revue, par ailleurs, les secteurs à développer avec le Brésil qui ont été identifiés à l’occasion de la tenue de la Haute commission mixte tuniso-brésilienne en avril 2017 au Brésil. Il s’agit des secteurs de l’agriculture, de la valorisation des forêts et de la réforme de l’éducation.

Selon Jhinaoui, les deux parties ont convenu également d’accélérer les mesures portant adoption du projet d’accord encourageant l’investissement entre les deux pays.

Une coopération sera, en outre, établie entre l’Agence tunisienne de coopération technique et l’Agence brésilienne de coopération internationale pour identifier les créneaux de coopération aux niveaux bilatéral et africain surtout après l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), a indiqué Jhinaoui.

De son côté, le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué que son pays souhaite impulser les échanges commerciaux entre les deux pays dont le rythme est actuellement “en deçà des échanges enregistrés en 2012”.

Evoquant la huitième rencontre du Conseil d’affaires tuniso-brésilien qui de tient au siège de l’UTICA, le ministre brésilien a insisté sur la nécessité de définir le cadre juridique adéquat favorisant le renforcement des échanges entre les deux pays.

Il a cité les volets de coopération à promouvoir entre les deux pays intéressant les domaines de l’agriculture, de la valorisation des forêts et du développement des zones semi-arides, soulignant l’importance de la coopération entre la Tunisie et le COMESA.

Sur un autre plan, le ministre brésilien a salué la réussite du processus politique et démocratique en Tunisie, affirmant que les deux pays travailleront en étroite collaboration au niveau diplomatique sur une série de questions après l’obtention d’un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité.

Au cours de la séance de travail regroupant les délégations des deux pays, il a été procédé à l’adoption d’un plan de travail portant activation du mémorandum d’entente signé entre les deux pays dans le domaine du tourisme.