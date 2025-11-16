La Fédération tunisienne de football (FTF) a clarifié, samedi, les circonstances entourant les absences de plusieurs joueurs pour le déplacement en France, où la Tunisie affrontera le Brésil en match amical, mardi. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Fédération affirme que toutes les demandes de visa déposées pour les joueurs ont été validées. Aucun dossier n’a été rejeté par l’ambassade de France, indique-t-elle.

Cette précision intervient après des interrogations sur la composition du groupe convoqué pour cette rencontre. La Fédération souligne que les absences constatées ne découlent pas de refus administratifs, mais d’une sélection opérée en amont. La FTF insiste sur ce point afin d’éviter toute interprétation liée à des obstacles consulaires ou diplomatiques.

Choix techniques assumés

Selon le communiqué, certains joueurs n’ont pas vu leurs demandes de visa déposées. La Fédération explique cela par des décisions prises par le staff technique, qui a défini la liste retenue pour le match face au Brésil. La FTF précise que seuls les joueurs sélectionnés par l’encadrement sportif ont fait l’objet d’une procédure administrative.

Ce cadrage rappelle que les procédures de déplacement à l’international dépendent directement des convocations effectuées par les entraîneurs. Le communiqué ne détaille pas les critères ayant guidé ces choix, laissant entendre qu’ils relèvent exclusivement de la préparation sportive.

Collaboration institutionnelle saluée

La FTF a également exprimé sa reconnaissance envers le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de France en Tunisie. Elle met en avant leur réactivité et leur coopération dans le traitement des dossiers. La Fédération note que les démarches ont abouti sans incident une fois les listes validées.

Cette communication vise à encadrer le débat autour de la préparation de la sélection nationale et à clarifier le rôle des institutions impliquées. La Fédération recentre ainsi la discussion sur les choix du staff, tout en saluant le travail effectué par les autorités diplomatiques.