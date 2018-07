Le groupe ONE TECH a publié ses indicateurs d’activité relatifs au deuxième trimestre 2018.

– Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le deuxième trimestre 2018 de 23% par rapport à la même période de l’année 2017 ;

– La croissance des revenus de 81,4 millions de dinars, sur le premier semestre de l’année, a principalement été la résultante d’une importante progression des exportations +31%, qui représentent désormais 80,6% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ;

– Les revenus consolidés du pôle mécatronique ont atteint, sur le premier semestre de l’année, 198,557 millions de dinars, en forte progression de 27,8% par rapport à leur niveau de la même période en 2017, les ventes de ce pôle sont entièrement destinées à l’exportation ;

– Les revenus consolidés du pôle câbles ont atteint 185 millions de dinars, en progression de 25%, grâce aux exportations qui ont représenté sur la période 71% des ventes de ce pôle ;

– L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu et couvre les augmentations capacitaires ainsi que les améliorations de la qualité et de la productivité. Les investissements physiques ont atteint sur le premier semestre de l’année 2018 une enveloppe de 33,6 millions de dinars, en augmentation par rapport à leur niveau du premier semestre 2017 de 55,6% ;

– L’endettement global du groupe passe à 136,7 millions de dinars dont 95 millions de dinars de crédits à moyen termes ;

– La filiale Marocaine OTMA a réalisé au courant du premier semestre de l’année 2018 une croissance de ses revenus de 110% par rapport à la même période de 2017.