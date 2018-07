La Tunisie est depuis le 18 juillet 2018, officiellement 20ème membre du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Avec la signature de cet accord, la Tunisie a rejoint ainsi les 19 pays africains, ayant conclu depuis 1994 un marché commun de l’Afrique orientale et australe, de libre-échange.

Ibrahim Debache, président de l’AHK Tunisie a, à cette occasion, affirmé que cette adhésion est en mesure de favoriser un meilleur positionnement de la Tunisie sur le continent africain.

De son côté, Dr. Martin Henkelmann Directeur Général de l’AHK Tunisie, a soutenu que la signature de l’accord de libre-échange du COMESA, est susceptible de créer aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises allemandes en quête de marchés en Afrique et fera de la Tunisie un vrai hub pour le continent africain.

A propos de l’AHK Tunisie :

L’AHK Tunisie appartient au réseau des Chambres de Commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 Chambres et délégations représentées dans 92 pays. Fondée en 1979, elle propose un soutien aux entreprises dans leurs activités internationales et renforce les relations économiques tuniso-allemande. L’AHK Tunisie est le premier réseau tuniso-allemand avec 850 entreprises membres