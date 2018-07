Les travaux d’extension du restaurant de la cité universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir vont démarrer au mois de septembre prochain. C’est ce qu’a indiqué le chef de service de la direction des œuvres universitaires à Monastir, Tarek Zakhama.

Selon lui, les travaux d’extension, dont le coût est estimé à 1,6 MDT, permettront de porter la capacité du restaurant universitaire de 230 à 500 sièges.

Ce projet permettra de consolider l’entrée en service, au mois de Ramadan 2018, du restaurant universitaire de Rejiche (gouvernorat de Mahdia) qui assure environ 900 repas quotidiennement, a-t-il indiqué.

Près de 10.000 repas sont offerts par jour aux étudiants dans les restaurants universitaires de Monastir et de Mahdia qui comptent des foyers universitaires d’une capacité totale de 8.000 lits.

S’agissant de l’expérience des cartes intelligentes venues remplacer les tickets restaurants classiques pour l’accès aux restaurants universitaires, elle sera généralisée à la cité universitaire de Ksar Hellal à partir de l’année universitaire 2018-2019, a indiqué la même source.

Rappelons que depuis de l’année universitaire 2016-2017, l’Office des œuvres universitaires du Centre a mis à la disposition des étudiants des cartes intelligentes pour réserver, payer et accéder aux restaurants universitaires. Cette méthode, qui a été adoptée pour la première fois au restaurant universitaire de Moknine, permettra un service meilleur et plus rapide et s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur de la restauration universitaire.