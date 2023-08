Fidèle à sa tradition depuis une trentaine d’années, la Fondation Mohamed Ali El Hammi (FMAH ex Acmaco) organise cette année son université d’été, les 1, 2 et 3 septembre 2023, à Hammamet ( Mrazgua) sur le thème « Polycrise et approche citoyenne Quels rôles des élites, des acteurs sociaux et de l’Etat ? ».

Les communications et discussions s’articuleront autour des problématiques suivantes :

30 ans d’Université d’Eté : quel bilan ? Quel avenir? Quels acquis? Quels défis ?

Les caractéristiques de la polycrise que vit la Tunisie

Les alternatives de sortie de la crise au vu du potentiel naturel, humain et financier du pays : Pour un contrat social citoyen

Rôles des acteurs dans la sortie de la polycrise dont notamment l’Etat, l’acteur syndical et les élites au sens large.

Polycrise et approche citoyenne de la gouvernance

Points d’orgue de cette manifestation les débats qui auront lieu sur trois sous thèmes : le rôle des élites et de l’Etat dans la transition démocratique, les conditions de la mise en œuvre d’un nouveau contrat social citoyen et le repositionnement géostratégique de la Tunisie avec l’émergence du BRICS et son corollaire, la mise en place d’un nouvel ordre mondial multipolaire.

Plaidoyer indirect pour une réinvention de la Tunisie

Présentant l’université d’été, la FMAH écrit : « après 12 années de transition vers la démocratie, la Tunisie vit un contexte de poly crise qui empêche l’émergence d’un modèle de gouvernance à sens. Après une première parenthèse de règne des partis (particratie) et une seconde période de « démocrature », le pays connait des dysfonctionnements du système politique et un flou de gouvernance qui menacent les quelques acquis de liberté et entachent l’autonomisation des acteurs sociaux et l’émergence des forces de rénovation et de reconstruction de l’économie et de la société…”

“Les butins du soulèvement /révolution du 14 janvier 2011 que sont les libertés et les nouveaux acteurs associatifs et syndicaux sont menacés et appellent un modèle de gouvernance qui articule de façon originale démocratie participative et démocratie représentative, appelle un pilotage plus stratégique de l’Etat et de ses institutions, institue un partenariat plus étroit avec la société civile et consacre le repositionnement du pays dans le nouvel ordre géopolitique multipolaire dans le cadre d’un nouveau contrat social citoyen ».

Participeront à cette université d’été un panel d’universitaires et d’intellectuels multidisciplinaires : juristes, syndicalistes, diplomates, sociologues, économistes, chercheurs…

Au nombre de ceux-ci, il y a lieu de citer dans l’ordre d’intervention Habib Guiza (synidicaliste et président de la FMAH), Jacques Ould Aoudia (chercheur marocain), Ahmed Ounaies (diplomate), Mohamed Fadhel Moussa (Juriste), Ridha Gouia (Economiste), Samir Meddeb (universitaire et expert en écologie), Hassen Boubakri (sociolog), Mohamed Zeghal (économiste et sociologue), Hédi Zaiem (économiste) et éventuellement les ambassadeurs de l’Inde, de Brésil et de l’Afrique du Sud.

C’est pour dire in fine, qu’au regard de la grisaille qui prévaut dans le pays par l’effet des divers blocages, cette université d’été de la FMAH promet d’être une oasis pour discuter, sereinement des véritables problématiques qui intéressent le devenir du pays. Nous lui souhaitons plein succès.

Abou SARRA