Le Conseil de l’Université de Gabès, réuni, au cours de cette semaine, a approuvé la promotion de trois unités de recherche œuvrant au sein de cet établissement, au rang de laboratoires de recherche.

Ainsi, les unités de recherche en question sont désormais promues au statut de, ” Laboratoire de Modélisation Mécanique, Energie et Matériaux ” à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès, ” Laboratoire d’Ecologie et Océan ” et ” Laboratoire de Matériaux, Electrochimie et Environnement ” à la Faculté des Sciences de Gabès.

Lors de cette réunion il a également été approuvé, le changement de la dénomination actuelle de ” l’Institut Supérieur de Biologie Appliquée de Médenine “, pour devenir, ” l’Institut supérieur de biotechnologie de Médenine “, outre la création de départements pédagogiques à ” l’Institut préparatoire aux études ingénieurs de Gabès “.

A noter que le nombre des nouveaux étudiants à l’Université de Gabès, a atteint 5188 étudiants, répartis en 4809 bacheliers de la session 2023 et 379 étudiants réorientés lors de la session de mars 2023.