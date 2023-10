The Times Higher Education, référence internationale dans le classement des universités vient de publier le rapport 2024 couvrant 1904 Universités appartenant à 108 pays. L’Université d’El-Manar parmi les 10 meilleures universités mondiales classées dans les rangs 801 à 1000. L’Université Al Manar a amélioré son score ayant été placée pour 2023 entre la 1201ème et la 1500 place. L’Université Tunis El Manar, c’est + de 33 000 étudiants, 37 nationalités, 15 établissements, dont 4 en cotutelle, 4 facultés, 2 écoles, 9 instituts et 108 structures de recherches. Comment a-t-elle pu en une année sauter plus de 200 places ? Pr. Moez Chafra, recteur, nous l’explique dans l’entretien ci-après.

Plus de 200 places en une seule année, qu’est ce qui a changé ?

En travaillant sur l’amélioration des indicateurs de performances. Nous sommes une Université publique où les maître mots sont le développement du sentiment d’appartenance et l’encouragement de la culture de l’excellence en travaillant bien évidemment avec les moyens de bord, lesquels sont modestes par rapport aux moyens dont disposent d’autres universités. La Tunisie, je le rappelle est très bien placée dans la recherche scientifique à l’échelle mondiale et africaine. Plusieurs établissements universitaires ont obtenu des accréditations internationales, je citerai les facultés de médecine et les écoles d’ingénieurs. Pour précision, l’UTM est un établissement public à caractère administratif autonome administrativement par la loi promulguée en 2015.

Nous y avons œuvré sur la construction d’une image institutionnelle harmonieuse et cohérente à travers une meilleure visibilité en axant sur la gouvernance, la formation, la valorisation de la recherche scientifique et des études ainsi que la culture.

Quatre Axes STRATÉGIQUES: Comment l’Université d’El-Manar a Grimpé au Classement Mondial

Quelle est la stratégie entreprise pour améliorer les scores de l’UTM dans les classements internationaux ?

Il y’a des dizaines de critères et des axes principaux. Le premier axe est la gouvernance et la transparence. Il s’agit d’une gouvernance basée sur les indicateurs des ODD et une gestion axée sur les résultats. Cet axe comprend également l’administration électronique et le système d’information.

Le deuxième axe est la recherche et l’innovation. Nous sommes dotés de plus de 108 structures de recherches, c’est le quart du nombre existant à l’échelle nationale. Les doctorants tunisiens produisent des dizaines de milliers de recherches par an.

La Tunisie est le seul pays arabe et africain associé au programme de recherches scientifique européen Horizon 21/27. Nous participons au budget du programme mais nous réussissons également à décrocher des projets d’envergure. Nous sommes d’ailleurs associés en consortium sur certains projets avec l’Italie et l’Espagne et nous sommes les coordinateurs de 9 projets internationaux. La conduite de ces projets nous donne de la crédibilité et de la visibilité. Nous suscitons l’intérêt de nombreux pays au monde et nous consolidons notre réseautage à l’international.

L’Université Tunis El Manar en Tête pour Plusieurs Objectifs de Développement Durable

Le troisième axe est la formation et l’employabilité. Nous avons 3500 enseignants chercheurs pour 30 000 étudiants. Soit un enseignant chercheur pour 9 étudiants, c’est un indicateur de performance. L’enseignement et la recherche forment ensemble le noyau des activités universitaires. L’Université El Manar, a sous sa tutelle deux centres de recherches prestigieux dont l’Institut Pasteur et l’Institut de la Recherche Vétérinaire ce qui lui donne un rang particulier. Nous sommes classés 22ème mondial point de vue qualité de l’enseignement.

Le quatrième axe concerne les associations, les clubs et les activités culturelles et sociales. Les étudiants engagés dans la vie associative organisent des événements, recherchent des partenaires financiers, communiquent sur leurs activités et apprennent à travailler en équipe. Nous organisons chaque année une journée dédiée aux cultures des étudiants venant de différents pays et poursuivant leurs études à l’Université. On y présente les spécialités gastronomiques de chaque pays, les costumes traditionnels, la musique, les chants et cela permet aux uns et autres de mieux se découvrir et se connaître.

Les objectifs des ODD représentent une référence dans les différents classements, quel a été le rang de l’UTM à ce niveau ?

Les scores se référant aux ODD ne se font pas uniquement par rapport aux activités de l’Université mais aussi par rapport à l’importance de la Recherche et l’innovation pédagogique. Sous la supervision de la vice-présidente de L’UTM, nous avons désigné 17 ambassadeurs en charge chacun de développer l’un des objectifs. Le monsieur ou Mme ODD a pour charge de mettre en place les programmes et les stratégies nécessaires pour atteindre l’objectif dont il ou elle est l’ambassadeur.

Cette année, l’UTM a participé au classement mondial en soumettant des dossiers représentant 9 objectifs ODD. Pour le premier objectif : « Pas de pauvreté », elle est 96ème mondial. S’agissant de l’objectif numéro 2 « Faim Zéro », son rang est 97ème mondial. En ce qui concerne l’ODD numéro 3 « Bonne Santé et Bien-être », elle a été classée 37ème mondial, 1ère en Afrique et 3èmeà l’échelle arabe après l’Arabie Saoudite et la Jordanie.

Pour l’objectif numéro 4« Qualité de l’Education », elle a été classée 22èmeMondial, 2ème en Afrique après le Ghana, et 4ème dans le monde arabe. Dans le 5ème objectif, « L’Egalité des Sexes », l’UTM est 42ème mondial dans, 3ème dans le monde arabe et 3ème en Afrique.

Autonomie Administrative : L’Espoir de Moyens Accrus pour les Universités Tunisiennes

L’UTM est 2ème en Afrique et 3ème à l’échelle arabe s’agissant du 12ème objectif : « La Production et la Consommation responsables » et 300ème mondial dans le 13ème objectif « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ».

Pour le 16ème objectif : « Paix, Justice et Institutions efficaces », elle est 1ère en Afrique, 1ère dans le monde arabe et 46ème au monde, preuve de la bonne gouvernance de l’Université. Ce classement baptisé « Impact Ranking, donne à l’UTM une place entre les 200ème et 300ème universités du Monde. Nous sommes la première Université au Maghreb à être classée dans le pallier 801-1000 de « Times Higher Education », en Afrique, l’Afrique du Sud passe avant nous avec 8 universités, le Ghana avec une université et l’Egypte aussi avec une université mais qui n’est pas publique. Je voudrais rappeler, à ce propos, qu’en Tunisie, il n’existe pas d’Université privée, donc nous, avec les moyens de bord, et le soutien des autorités de tutelle, nous déployons des efforts considérables pour améliorer nos scores à l’international et nous espérons qu’avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’autonomie administrative des Universités promulguée en 2015, nous pourrions nous doter de plus de moyens et faire plus de réalisations.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali