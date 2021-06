Selon le classement qui regroupe 500 universités à travers le monde, l’Université de Tunis El Manar a réussi à obtenir 401 sur 500 en mathématiques, 301-500 en génie mécanique, 201-300 en sciences vétérinaires, 401-500 en médecine clinique, et 301-400 en matière de santé publique.

Il est à noter que le classement de Shanghai est basé sur les normes de qualité de l’enseignement et de la recherche dans les universités en fonction du nombre d’articles et de sujets publiés dans les célèbres revues ” Science ” et ” Nature ” et sur le nombre et la qualité des articles contenus dans le Guide de publication scientifique, le Guide de publication pour les sciences sociales et le Guide de publication pour les arts et les sciences humaines, en plus du nombre de prix Nobel et de médailles Fields décernés des étudiants et enseignants, et à la taille de l’institution scientifique et de ses activités universitaires.