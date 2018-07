Voici quelques statistiques et faits marquants de la Coupe du monde de Russie 2018.

– 169, c’est le nombre de buts inscrits lors des 64 matchs disputés, ce qui fait une moyenne 2,64 buts par match.

– 35 est le nombre de buts inscrits de la tête inscrits lors de ce Mondial, soit un record depuis 2002.

– Il y a eu 19 buts lors du temps additionnel de la deuxième période au vu du grand nombre de matches à suspense.

– Seuls 9 matchs sur les 64 disputés se sont achevés sur une égalisation.

– La Belgique a fini meilleure attaque de la compétition, avec 16 réalisations au compteur. Et 10 buteurs différents, co-record sur une édition de la compétition avec la France en 1982 et l’Italie en 2006.

– Les équipes qui ont subi le plus grand nombre de défaites, à trois reprises, sont l’Egypte, l’Angleterre et le Panama -laquelle équipe a aussi enregistré le plus grand de nombre de buts dans son camp (11). En revanche, on note moins de buts contre le Danemark, l’Iran, le Pérou (deux seulement).

– 40 tirs ont été tentés lors de Corée du Sud-Allemagne, un record lors de cette Coupe du Monde 2018.

– 29 penalties ont été tentés lors de ce Mondial, soit 11 de plus que lors de toute autre édition.

– Le nombre de supporters lors de ce Mondial a dépassé les 3 millions, soit 47.000 spectateurs par match.

– C’est le Mondial le moins ”haché avec seulement quatre cartons rouges et 219 avertissements. A titre de comparaison, le Mondial de 2006, qui est le plus haché de l’histoire, s’était achevé avec 28 expulsions.

– Avant de voir la France soulever le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, le Stade Loujniki de Moscou a pris le temps d’applaudir les performances individuelles avec la remise des prix aux joueurs qui se sont distingués lors de cette compétition, à savoir:

Harry Kane, qui a été sacré meilleur réalisateur de ce Mondial avec six buts, dont trois sur penalty. Malgré une Coupe du monde achevée dans la difficulté, l’attaquant de Tottenham a confirmé son statut après une saison pleine dans le championnat de Primer League (41 buts en 48 matches).

Luka Modric, meilleur joueur. Si la Croatie est arrivée en finale, elle le doit en grande partie à son génial numéro 10. Ses deux buts et sa passe décisive semblent presque anecdotiques comparés à son activité incessante au milieu de terrain pour orienter, temporiser ou ouvrir des brèches grâce à sa vivacité et son coup d’œil exceptionnel. En finale, il a été le métronome de la domination croate du début de rencontre.

Thibaut Courtois, portier des Diables rouges, décroche le gant d’or. La Belgique doit autant sa troisième place historique à son attaque de feu qu’à sa défense intraitable avec un Courtois impérial sur sa ligne. Avec son envergure, son physique imposant et ses réflexes hors du commun, il a plusieurs fois sorti la Belgique de situations périlleuses. Face à la France en demi-finale, il n’a cédé qu’une seule fois, de peu et a ensuite été impérial contre l’Angleterre dans le match pour le bronze.

Kylian Mbappé, meilleur jeune joueur de la FIFA. A seulement 19 ans, il a mis la planète foot à ses pieds avec ses accélérations foudroyantes et ses fulgurances. Avec ses deux buts en huitième contre l’Argentine, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans un match à élimination directe depuis… Pelé en 1958. Son but en finale a permis aux Bleus d’enfoncer le clou et de filer vers le sacre.

– La Croatie est la 1ère équipe à disputer 3 prolongations consécutives depuis le passage de la Coupe du Monde à 32 équipes.

– L’Angleterre a inscrit 9 buts suite à un coup de pied arrêté lors de cette Coupe du Monde 2018, un record sur une édition depuis 1966.

– Si l’Espagne a connu une Coupe du Monde décevante avec une élimination dès les huitièmes de finale contre la Russie, elle peut se satisfaire d’avoir montré un comportement exemplaire sur le terrain avec seulement deux cartons jaunes en quatre rencontres et un total de 34 fautes commises.

– Les 32 sélections qui ont disputé la Coupe du monde 2018 en Russie se partageront la coquette somme de 400 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à l’édition 2014.

La France, qui a remporté le titre, empoche la somme de 38 millions de dollars, soit 3 millions de plus que la somme empochée par l’Allemagne en 2014 au Brésil; alors que la Croatie, finaliste, a reçu 28 millions de dollars, et la Belgique, troisième, 24 millions et pour l’équipe classée au quatrième rang (22 millions de dollars). Les équipes arrivées aux quarts de finale ont empoché 16 millions de dollars, aux huitièmes (12 millions de dollars) et à la phase de poules (8 millions de dollars).