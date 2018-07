Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a déclaré, vendredi 13 juillet 2018 à Moscou, que son instance va aider les fédérations en Afrique pour s’assurer que tout se passe bien au niveau de l’organisation.

A rappeler qu’aucun représentant africain au Mondial Russie 2018 n’a pu dépasser le premier tour, une première depuis le mondial 1982 en Espagne.

“En ce qui concerne la situation dans plusieurs Fédérations africaines, je suis conscient que c’est un souci. Nous en discutons beaucoup pendant ce Mondial avec le président de la Confédération africaine de football (CAF), et nous allons intervenir”, a promis le président de la FIFA lors d’une conférence de presse.

“Pour avoir des succès sur le terrain, il faut qu’en dehors cela

fonctionne. On doit absolument aider et travailler avec les Fédérations en Afrique pour s’assurer que tout se passe bien au niveau de l’organisation. C’est l’aspect football qui nous importe et nous allons faire des annonces prochainement pour remettre de l’ordre dans certains pays. On ne peut plus ne plus rien faire”, a ajouté Infantino.

Interrogé sur la prestation des cinq sélections africaines au mondial 2018, le président de la FIFA a estimé que certaines d’elles ont présenté un beau football en Russie. “Il faut avoir un peu de chance dans un tournoi comme la Coupe du monde

pour passer le premier tour. Le Sénégal, le Maroc, et le Nigéria ont joué un très bon football”, a t-il déclaré.