Critiqué depuis longtemps par la base et les cadres de son parti, le secrétaire général de Machrou Tounes a passé un très mauvais quart d’heures lors de la réunion du bureau politique, dimanche 24 juin 2018 pour examiner les rapports des commissions mises sur pied par le bureau exécutif afin d’analyser les causes de la défaite du parti aux municipales du 6 mai 2018 et de décider des réformes et solutions à mettre en œuvre. A telle enseigne qu’il a, pour la première, mis sa démission sur la balance, fût-ce de manière un peu vicieuse et provocatrice.

Mohsen Marzouk s’est en effet déclaré prêt à passer le témoin à un nouveau secrétaire général à condition que celui-ci ait de quoi financer le parti.

Outre son faible score aux municipales, les détracteurs du fondateur de Machrou Tounes au sein de sa propre formation lui reprochent l’opacité et l’instabilité de sa gestion politique ainsi que sa surmédiatisation.