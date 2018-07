Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Kairouan et Tunis 2, voilà les délégations les plus prolifiques en matière de triche lors de l’examen du baccalauréat 2018.

En effet et selon Omar Ouelbani, le directeur général des examens au ministère de l’Education, 951 cas de triche ont été recensés à l’examen du baccalauréat cette année au cours des sessions principale et de contrôle, dont plus de 50% (soit 509 cas) concernent justement ces délégations.

Ainsi, la délégation de Kasserine vient en tête de ces délégations avec 185 actes de tricherie, suivie de Sidi Bouzid (91), Gafsa (83), Kairouan (95) et Tunis 2 (55).

Les sections Economie-Gestion, sciences techniques et Lettres occupent les premiers rangs en termes de nombre de cas de fraude avec, respectivement, 340, 199 et 125 actes de tricherie.

Les tentatives de fraude ont été commises dans les lycées publics (704 cas), dans les lycées privés (188 cas) et parmi les candidats libres (59 cas).

Evoquant les mesures qui seront appliquées dans les cas de fraude enregistrés cette année, le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a déclaré que les commissions régionales ont établi leurs rapports et tranché dans les cas sans équivoque. Le reste des cas a été soumis à la Commission nationale.

Les candidats soupçonnés de tricherie seront informés des décisions prises à leur égard avant la prochaine rentrée scolaire, a-t-il dit.