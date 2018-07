L’Université de Sfax organise, les 09 et 10 juillet 2018, la 20ème session de l’UnivExpo à la Faculté de Médecine de Sfax, indique un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette manifestation vise à consolider davantage l’intégration de l’université dans son environnement socio-économique en permettant de présenter les compétences et les potentialités humaines et matérielles que l’Université pourrait mettre à la disposition de l’entreprise en vue de stimuler une coopération efficiente et la synergie souhaitée entre le monde du savoir et celui des affaires, précise la même source.

Cette manifestation est ouverte à toutes les institutions universitaires, les centres et les laboratoires de recherche ainsi qu’aux partenaires universitaires et industriels nationaux et internationaux de l’Université de Sfax, rappelle la même source.

L’exposition comprend plusieurs espaces notamment, un espace dédié à l’orientation, à la présentation des activités et programmes de l’université de Sfax, la présentation des meilleurs PFE, un espace pour les activités culturelles et les associations d’étudiants, et un espace pour les structures d’appui à l’employabilité et à l’entrepreneuriat.