L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle les agriculteurs à faire preuve de patience et d’attendre le mûrissement des tomates pour les récolter, rappelant que le système de paiement selon la qualité de la tomate destinée à la transformation industrielle a déjà démarré et sera appliqué progressivement.

Dans un communiqué publié lundi 9 juillet, l’UTAP précise que la récolte des tomates avant la maturité engendre d’importantes pertes financières pour les intervenants en raison des répercussions sur la rentabilité du secteur, régi par des accords de production entre les agriculteurs et les propriétaires des unités de transformation en conserves.

Le prix des tomates fraîches qui contiennent un taux de matière sèche (MS) variant entre 5 et 6% est fixé entre 170 et 200 millimes le kilogramme, alors le prix d’un kilogramme de tomates fraîches qui contiennent de 4,5 à 4,49% de MS est fixé à 150 millimes.