La campagne de récolte et de transformation de tomates destinées à l’industrie s’est achevée dans le gouvernorat de Nabeul avec une production d’environ 260 000 tonnes, soit une moyenne de 45 tonne/hectare, sur une superficie globale estimée à 6 000 ha.

Cette récolte accuse une baisse de 30 à 40% par rapport à la saison précédente, en raison, principalement, de la propagation du mildiou, un champignon qui a fortement affecté les cultures dans les délégations de Mida et Korba, réduisant significativement les rendements, a indiqué à la TAP, le secrétaire général de l’Union régionale des producteurs de tomates industrielles, Mohamed Ben Hassan,

La campagne a également été marquée par une série de difficultés structurelles. Les agriculteurs ont dû faire face à une hausse continue des coûts de production, évalués à près de 15 000 dinars/ha, à l’endettement croissant, à la pénurie de main-d’œuvre, ainsi qu’à la pratique, par certaines unités de transformation, de retenues arbitraires atteignant jusqu’à 30% sans mention sur les factures.

Face à ces défis persistants, l’union régionale renouvelle son appel à boycotter la culture de tomates pour la prochaine saison, appelant parallèlement à l’ouverture d’un dialogue national sur l’avenir du secteur agricole afin de garantir les droits des agriculteurs.

Il convient de rappeler que la contribution de Nabeul à la production nationale de tomates industrielles a considérablement diminué ces dernières années, passant de 65% en 2017, avec 11 000 ha cultivés, à environ 30% actuellement, avec seulement 6 000 ha, et des rendements désormais situés entre 30 et 40 tonnes/ha.