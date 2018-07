Le film “Benzine” de la réalisatrice tunisienne Sarra Abidi a décroché, samedi, le prix Ima- TV5 Monde pour le premier long métrage de fiction, lors de la cérémonie de clôture de la première édition du festival des cinémas arabes à Paris.

Evoquant un sujet d’actualité en Tunisie : la souffrance des parents sans nouvelles de leurs enfants qui sont partis en Europe de manière irrégulière, le premier long métrage de Sarra Abidi a eu l’admiration des membres du jury.

Sarra Abidi déclare à l’agence Tap “qu’elle espère à travers ce prix avoir un distributeur pour projeter ” Benzine ” dans les salles de cinéma en France et en Europe”.

Diplômée des beaux arts de Tunis, Sarra Abidi a réalisé trois courts métrages : rendez-vous, le dernier wagon, et 111, rue de la Poste.

La réalisatrice déclare qu’elle ” se penche sur la préparation d’un documentaire sur la ville de Gabès “.

La première édition du festival des cinémas arabes a été organisée par l’Institut du monde arabe à Paris, du 28 juin jusqu’au 8 juillet.

Plus de quatre-vingt documentaires et films longs et courts ont été projetés à l’Ima.