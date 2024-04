Le long-métrage tunisien “Les Filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania vient de remporter trois prix au Festival international du film des femmes d’Assouan (AIWFF, Egypte) dont le palmarès de sa huitième édition a été annoncé jeudi :Prix “Assia Dagher” du meilleur film, Prix “Latifa al-Zayyat” de meilleur scénario et le Prix de l’Union européenne du meilleur film euro-méditerranéen traitant des questions de la femme en ex aequo avec le film égyptien “Lettres de Cheikh Draz” de Maggie Morgan.

Le festival du film d’Assouan qui s’est ouvert le 20 avril a été marqué par la projection de 76 films de plus de 30 pays dont la Tunisie, invitée d’honneur de l’édition 2024. C’est la première fois qu’un pays est désigné comme invité d’honneur du Festival d’Assouan, et ce, à la lumière du grand succès que connait le cinéma tunisien pendant la dernière période notamment au niveau de la thématique liée aux femmes abordée dans la filmographie tunisienne et l’émergence d’un grand nombre de cinéastes tunisiennes qui ont remarquablement réussi à imposer leurs œuvres dans plusieurs festivals et à remporter de prestigieux prix.

Le film primé, « Les Filles d’Olfa » a été en lice dans la compétition longs métrages. La Tunisie a été également représentée dans cette course par « Backstage » (2023) de Atef Ben Mahmoud et Khalil Benkirane.

Un hommage a été rendu à la célèbre monteuse Kahena Attia qui a été également choisie pour présider le jury de la compétition des longs métrages pour cette huitième édition.

Créé en 2017, le Festival international du film des femmes d’Assouan est le premier festival annuel du film égyptien qui met l’accent sur des œuvres cinématographiques représentant les problèmes des femmes, célébrant leurs réussites et soutenant les réalisatrices en Egypte et dans la région MENA.