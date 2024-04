Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi, après-midi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

La réunion a permis de passer en revue le bilan de la participation tunisienne aux réunions de printemps du Groupe de la BM et du FMI et d’évoquer les entretiens qui ont eu lieu avec plusieurs représentants de pays, d’institutions financières régionales et internationales et de banques nationales étrangères, indique la Présidence de la République.

A cette occasion, le chef de l’Etat s’est félicité de la place de choix dont bénéficie la Tunisie sur la scène internationale, soulignant que notre pays qui demeure constamment ouvert à la coopération est fermement attaché à sa position qui privilégie une coopération s’inscrivant plutôt dans le droit-fil de ses “propres choix nationaux” et non dans une logique de “diktats ou de conditionnalité” comme c’était le cas auparavant.

Sur un autre plan, le président de la République a pressé la commission nationale des analyses financières (CTAF) à redoubler d’efforts en vue de faire tarir le flux des financements suspects et illicites, qui a-t-il dit, profitent à des parties (sans les citer) ayant préféré volontiers emprunter la voie de l’inféodation à l’étranger dans le seul et unique dessein de déstabiliser le pays.