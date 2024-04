Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) sera présent à la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se tient du 19 au 28 avril 2024 au Parc des expositions du Kram à travers une programmation mêlant cinéma et littérature.

Les visiteurs de la foire auront un rendez-vous quotidiennement de 10H00 à 16H30 avec des projections de films destinés aux enfants et aux jeunes dans une mini-salle de cinéma, « Film Box », avec une sélection de quatre films, format court et moyen : « Chitana » de Amel Guellaty (2020) , « Hajar Land » de Sami Faour (2014), « Il était une fois » de Zouhaier Mahjoub (2019), et « Gauche droite » de Moutii Dridi (2018).

La littérature autour du septième art sera visible à travers une collection de livres sur le cinéma (espace du ministère des Affaires culturelles) du fonds de la Bibliothèque spécialisée de la cinémathèque tunisienne “Mohamed Mahfoudh” portant le nom de l’écrivain et critique de cinéma feu Mohamed Mahfoudh.