Quatre courts métrages tunisiens sont retenus dans la compétition officielle du Festival international du court-métrage de Souss-Ait Melloul à Agadir (Maroc) qui se tiendra dans sa 16ème édition du 21 au 25 mai 2024 avec la participation de 30 films en provenance de 15 pays.

Les deux courts “The bus” de Melek Majdoub et «Le diner» de Khalifa Gabsi ont été sélectionnés dans la catégorie du court fiction, informe le festival.

Dans la catégorie du court documentaire, sont retenus « Le silence du berger » de Marouen Trabelsi et « L’âme de l’argile» de Chokri Ben Abdelhafidh.

Organisé par l’Atelier Commedia pour la créativité cinématographique, en partenariat avec la commune d’Ait Melloul et la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines Ibn Zohr-Ait Melloul, avec le soutien du Centre cinématographique marocain, ce rendez-vous annuel vise selon les organisateurs à offrir une plus large visibilité aux spécialistes du court en provenance de différents coins du monde en faisant connaitre leurs œuvres à travers cet espace de rencontres et d’échanges d’expériences cinématographiques en provenance cette année de 15 pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Syrie, Oman, Emirats Arabes Unis, Yémen, Sénégal, Pakistan, Iran, France, Canada, Etats-Unis d’Amérique et l’Inde.