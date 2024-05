Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, mardi, au Palais du Bardo, la présidente de la Commission des relations extérieures et de la Défense au Sénat italien Stefania Craxi qui était accompagnée d’une importante délégation.

Les deux parties se sont félicitées des excellentes relations entre la Tunisie et l’Italie qui s’appuient sur des liens historiques et des facteurs géographiques qui ont permis de créer une coopération bilatérale fructueuses sur tous les plans, indique un communiqué du Parlement.

La sénatrice italienne a souligné la nécessité de renforcer les relations entre les parlementaires des deux pays, estimant que l’action commune est nécessaire pour maintenir la paix et la stabilité dans la région de la méditerranée, en particulier à la lumière des développements régionales actuels.

Elle a évoqué, dans ce sens, les efforts déployés par le gouvernement italien pour placer en priorité, à l’échelle européenne, la question relative à l’espace de la mer méditerranée et par la même, sensibiliser les pays européens nordique du dilemme de la migration irrégulière.

De son côté, le président du Parlement a dit espérer un renforcement des relations tuniso-italiennes dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux pays.

Bouderbala a passé en revue la vision commune des deux pays concernant la stabilité de la région méditerranéenne.

Selon le communiqué, les agressions commises contre le peuple palestiniens et les efforts entrepris, à l’échelle européenne et internationale, pour instaurer un cessez-le-feu dans cette région ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.

La délégation italienne est composée des deux membres de la Commission des relations extérieures et de la défense au sénat italien, Alessandro Alfieri et Stefania Pucciarelli ainsi que de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’assesseur du président chargé des affaires étrangères, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, Ezzeddine Taieb, du président de la Commission parlementaire de la défense, de la sécurité et des forces porteuses d’armes, Adel Dhiaf, et du président de la Commission parlementaire du tourisme, de la culture et de l’artisanat, Yassine Mami.