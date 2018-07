Le chef du gouvernement, Youssef chahed, a posé la première pierre, samedi 7 juillet à Bouhjar (gouvernorat de Monastir), de l’unité de fabrication de câbles électriques de la société allemande “PSZ”, qui sera construite pour un investissement estimé à 91 millions de dinars (MDT).

Ce projet va permettre de créer 3.500 emplois. Il s’agit de la quatrième filiale de la société allemande en Tunisie, après les trois filiales créées à Ksar Hellal dont la première a été ouverte en octobre 2008.

Le chef du gouvernement a affirmé dans une déclaration à la presse, que ce nouvel investissement d’une société totalement exportatrice, va créer des postes d’emplois pour les jeunes tunisiens et les diplômés du supérieur.

C’est aussi, un signe de la relance de l’activité économique en Tunisie, a indiqué Chahed, rappelant l’amélioration perceptible des indicateurs économiques (tourisme et exportation) et l’augmentation du taux de croissance, au cours du 1er trimestre de 2018, de 2,5% avec des prévisions tablant sur une progression de la croissance au cours du 2ème trimestre de l’année en cours.

Le chef du gouvernement a assuré que la Tunisie est sur la bonne voie en matière de réformes et qu’il faut persévérer et oeuvrer à la création de nouveaux postes d’emplois. Il a, encore, mis l’accent sur le retour de la confiance des bailleurs de fonds, en la Tunisie avec l’octroi par la Banque mondiale d’un crédit d’un montant de 500 millions de dollars, à la Tunisie et l’approbation, le 6 juillet courant, par la FMI du versement d’une nouvelle tranche de prêt à notre pays, pour un montant de 249,1 millions de dollars (environ 650,760 millions de dinars).

Chahed a convenu de l’existence de difficultés au niveau des finances publiques et exprimé l’espoir de voir 2018, être la dernière année difficile pour le pays et que la loi de finances de 2019 soit plus facile. Il a aussi assuré qu’il n’y aura pas de nouvelles impositions sur les sociétés au cours de l’année prochaine.

Mohamed Chabbeh, PDG de PSZ, société spécialisée dans le secteur de industries mécanique et métallurgique à Ksar Hellal (Monastir), annonce l’entrée en production de la première partie du projet à Bouhjar en mai 2019, avec la création de 500 postes d’emploi, outre la création chaque année de 400 à 500 autres.

Le chiffre d’affaires de la société PSZ en Tunisie s’élève à 60 millions de dinars. Elle exporte totalement sa production vers l’Allemagne et les Pays-Bas.