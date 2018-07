La Bourse de Tunis a continué, la semaine du 2 au 6 juillet, à battre des records, le Tunindex, a enregistré une croissance de 0,5%, à 8 098,38 points, rapporte l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

En l’absence de transactions de bloc, la semaine a connu une décélération notable du rythme des échanges avec un volume global de 19 MD, soit une moyenne de 3,8 MD par séance.

Analyse des valeurs

Le titre SOPAT s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action a bondi de 15% à 1,790D, en mobilisant des échanges de 0,6 MD. La société a connu depuis le début de l’année un véritable rallye boursier, cumulant une performance de 150%.

L’embellie se poursuit pour le titre TELNET qui affiche une progression de 12% à 10,850D. Le titre a amassé des capitaux de 1,9 MD sur l’année.

Dans le rouge, le titre TGH a enregistré parmi les plus fortes baisses de la semaine. Dans un volume très faible de 35 000D, la valeur a vu sa capitalisation chuter de 8% à 38 MD.

BNA et TPR ont été les valeurs les plus dynamiques de la semaine (un flux respectif de 2,3 MD et de 2,2 MD). Alors que la BNA a terminé dans le vert (+2% à 19,200 D), le titre TPR s’est légèrement, replié de 1% à 5,250 D, sous le poids des prises de bénéfices.