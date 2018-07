L’Observatoire Chahed pour le contrôle des élections et le soutien des transitions démocratiques a dénoncé, vendredi 6 juillet, le report sine die de l’examen en plénière de la demande de révocation du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri.

Prévu mardi 3 juillet, l’examen par le Parlement de la demande de révocation du président de l’ISIE a été reportée à une date ultérieure.

“Le report de la séance plénière consacrée à l’audition du président de l’instance électorale est inadmissible et constitue une négligence envers une instance constitutionnelle d’une grande importance”, souligne l’Observatoire dans un communiqué.

La non publication de la demande de révocation de Mohamed Tlili Mansri, s’indigne l’Observatoire, formulée par les membres du conseil de l’ISIE et de la réponse du président démissionnaire, risque d’attiser la tension et de favoriser les tiraillements au sein de l’instance.

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, avait annoncé, jeudi 5 juillet, sa démission de la présidence de l’Instance, appelant l’Assemblée des représentants du peuple à entamer les procédures de comblement des vacances au sein de l’Instance.

Le 28 mai dernier, le Conseil de l’ISIE avait décidé la révocation du président de l’Instance en se basant sur l’article 15 de la loi organique relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Une demande a été soumise en ce sens au Parlement pour validation.