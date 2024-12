Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a signé, vendredi, une convention de coopération avec le Directeur général du Registre National des Entreprises, Mohamed Adel Chouari.

Cette convention prévoit notamment l’échange de données concernant les conflits d’intérêts des intervenants dans les processus électoraux, ainsi que la mise à disposition, en faveur de l’ISIE, de données, informations et contrats dans le cadre de ses missions d’enquête sur les personnes et entités juridiques en lien avec les opérations électorales, indique l’Isie dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du souci du Conseil de l’Instance de renforcer davantage la gouvernance et la transparence dans les relations avec les entreprises, associations et organisations impliquées dans la chose électorale et l’observation des élections”, lit-on de même source.