L’Ecole nationale des ingénieurs tunisiens (ENIT) a abrité, jeudi 5 juillet, la cérémonie de remise des certificats de participation à la formation TPA (Total Professeurs Associés). Les 28 étudiants qui y étaient inscrits ont profité de l’expertise du Professeur TPA, Abdelkader Chaouch, une sommité en matière de géophysique.

La formation, qui a durée 5 jours avec une évaluation finale, avait pour thème le «Seismic 3-D Project Management».

Formation Projet TPA

Créée en 2001, Total Professeurs Associés est une association initiée par le Groupe Total visant deux principaux objectifs, à savoir promouvoir les relations entre le monde pétrolier et les universités ou les grandes écoles grâce à des présentations techniques ou économiques par des professeurs ou experts ; et informer les étudiants tant français qu’étrangers sur les techniques et les métiers du pétrole, du gaz naturel, de la chimie et plus généralement de l’énergie et sur les filières de formations correspondantes qui existent en France.

En conformité avec l’objectif de la transmission du savoir inscrit dans la charte de TPA.

A rappeler que Total Tunisie a signé des conventions de formation avec les 3 écoles d’ingénieurs de Tunis, Bizerte et l’INSAT.

C’est dans ce cadre et dans la continuité des cycles de formation TPA déjà dispensées les années précédentes que 28 étudiants tunisiens issus de l’ENIT ont pu bénéficier de cette formation de cinq jours.

Qui est Abdelkader Chaouch ?

Ingénieur géophysicien de formation, Abdelkader Chaouch a acquis une solide expérience après 26 années passées au service d’une grande compagnie pétrolière, 11 années en génie civil au sein de l’administration française, 2 années en tant que chargé de cours à l’université de Tunis et 10 années en tant que consultant en géophysique et conférencier chez Total Professeurs Associés.

Chaouch a continuellement assumé de nouvelles responsabilités en tant que géophysicien expert interne jusqu’à son départ à la retraite en 2003. Sa renommée internationale dans l’acquisition, le traitement et l’interprétation sismiques ainsi que dans les méthodes d’exploration sismique et non sismique n’est plus à démontrer.

Une initiative réussie

La cérémonie de remise des certificats de participation à la formation TPA a été célébrée le 05 juillet 2018 au sein de l’ENIT. Parmi les membres du Groupe Total étaient présents Mme Mounira BOUZOUITA, Directrice des Ressources Humaines et de Monsieur Christophe BIDAUD, Directeur «Supply et Logistique» ainsi que des collaborateurs de TOTAL TUNISIE et anciens étudiants de l’ENIT.

L’équipe de Total Tunisie a été chaleureusement accueillie par Monsieur Hatem ZENZRI, Directeur de l’ENIT accompagné de son comité de direction. Suite à l’engouement rencontré par les directions des facultés et les étudiants, il a été décidé d’une reconduction de l’initiative dans les autres unités où d’autres thèmes seraient abordés.

————

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4.000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses

100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.