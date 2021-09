TotalEnergies/Firestone, ambitions communes !

Vendredi 10 septembre 2021. Retenez bien cette date, car elle augure bien d’autres sur le plan national. En effet, ce 10 septembre 2021 marque le début d’une relation entre TotalEnergies Tunisie et Firestone en Tunisie qui s’annonce fructueuse.

Alors, il s’agit de l’ouverture du premier centre pneumatique Firestone, en l’occurrence celui de Oued Ellil, sur le réseau des stations TotalEnergies en Tunisie. Entendre par-là que les deux enseignes comptent, à travers ce partenariat, mettre leur savoir-faire en termes de qualité des prestations respectives au service de leurs clients.

La cérémonie d’ouverture a été marquée, comme il se doit, par la présence du directeur général de Total Tunisie, Abdesslam Rhnimi, du Country manager Bridgestone Maghreb and West Africa, Zakaria Hajaoui, et Maher Kasraoui de ADA Tunisie.

Les deux partenaires nourrissent de grandes ambitions : être les meilleurs dans leurs secteurs sur le marché tunisien. Et pour commencer, ce sont six (6) stations Total estampillées centres pneumatiques Firestone qui devraient voir le jour d’ici fin 2021.

Comme le dira M. Rhnimi, « ce partenariat en pneumatique vient compléter une offre déjà bien étayée sur nos pistes pour être toujours plus proche de nos clients ». Car, le réseau de stations TotalEnergies propose déjà aux clients le concept “Quartz Auto Care“ avec 10 niveaux de vérification, outre la vidange, afin de réaliser la prestation la mieux adaptée au véhicule, au juste prix.

TotalEnergies compte actuellement une quarantaine de centres QAS et ouvrirons 5 autres verront le jour d’ici la fin d’année en cours. Sachant que l’entreprise a également signé un partenariat avec SPEEDY pour la mise en place d’un atelier d’entretien sur sa station.

Dans cet ordre d’idées, les stations de lavage Wash mettent à disposition des clients TotalEnergies un matériel de qualité, sélectionné pour prendre soin du véhicule grâce à un nettoyage complet de la carrosserie à l’habitacle.

Et Abdesslam Rhnimi de conclure en rappelant que Total Tunisie a été élu “Service Client de l’année“ en 2020 et en 2021, assurant que son entreprise entend renforcer la confiance et la satisfaction de ses clients. Pour ce faire, elle poursuit le processus d’amélioration de ses prestations et une diversification de ses offres en vue d’obtenir un troisième titre consécutif d’élu “Service Client de l’année“ en 2022.

