TOTAL TUNISIE récompense les 40 gagnants de sa campagne Total Quartz

Total Tunisie a invité les 40 heureux gagnants de sa campagne de communication dédiée aux lubrifiants TOTAL QUARTZ qui s’est déroulée du 1er mars au 30 avril 2019.

La campagne de communication dont le slogan « LA SEULE HUILE MOTEUR RECOMMANDÉE PAR LA MAJORITÉ DES MARQUES DE VOITURES » a privilégié les clients grâce à un jeu-concours sans obligation d’achat qui leur a permis de remporter de beaux cadeaux en rapport avec la prochaine et très attendue compétition de foot africaine, la CAN 2019 dont TOTAL est le SPONSOR.

Des cadeaux, des cadeaux et encore plus de cadeaux !

Les 40 gagnants se sont ainsi vu remettre par Total Tunisie leurs cadeaux qui comptaient des CARTES TOTAL pour des vidanges annuelles ainsi que des SMART TV et des packs BE IN SPORTS pour regarder les matchs de notre équipe nationale lors de la CAN 2019 qui débutera le 21 juin prochain.

Total Tunisie a été très heureuse d’offrir des SMART TV à:

– Amor Melki,

– Jamal Mrayah,

– Akrem Balti,

– Aymen ben Ammar,

– Jamel Abdallah.

Total Tunisie félicite aussi les vainqueurs des packs BE IN SPORTS:

– Aziza Abdallah,

– Mehdi ben Salah,

– Kamel Bayar,

– Dridi Mohamed,

– Zied Ben Cheikh Najmeddine Attia,

– Yassine Boughmiza,

– Najeh Gharbi,

– Mohamed El Mokh,

– Mehdi Salem,

– Ali Azzoumi,

– Chedli Trabelsi,

– Saber Faydi,

– Mouldi ben Ali,

– Abdelkader Fathallah.

Total Tunisie félicite aussi les vainqueurs des CARTES TOTAL de vidanges annuelles :

– Abderahmen El Hamdi,

– Moncef Hamza,

– Massira Mrabel,

– Charfeddine Maawi,

– Haythem Hazmi,

– Lobna Kharrat,

– Hela Mejri,

– Ahmed Hadded,

– Ezzeddine Sassi,

– Maher Mlawhiya,

– Fatma Helal,

– Hamdi Ben Slama,

– Chibbeni Mhadeb,

– Hedi El Selmi,

– Jalel Baklouti,

– Hayet Mradi,

– Mohamed Hedi Khalfalli,

– Khemais Dridi,

– Insaf Ghrouz,

– Mustapha Jalouli.

Avec Total on est toujours gagnant !

À cette occasion et parce que Total cherche toujours à faire plaisir à ses clients, une promotion a également été mise en place pour permettre l’acquisition des lubrifiants TOTAL QUARTZ à des prix réduits.

Des animations ludiques et des checks up voitures ont aussi permis de faire vivre aux clients d’agréables moments dans les stations TOTAL.

En effet, pendant que leurs voitures étaient en diagnostic, les clients ont pu se poser le temps d’un café avant de repartir au volant de leur voiture entretenue et un cadeau destiné à la voiture.

