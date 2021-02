Nouvelles couleurs, nouvelles étiquettes et design plus ergonomique : voici en quelques mots les caractéristiques du nouveau bidon dévoilé par Total Lubrifiants pour l’ensemble de sa gamme de lubrifiants TOTAL et ELF.

Au-delà de ces évolutions de design, Total Lubrifiants contribue à l’ambition du Groupe de devenir la major de l’énergie responsable ce qui se traduit notamment par un allègement des bidons permettant d’éviter chaque année l’émission de 9 500 tonnes de CO 2 équivalent lié à l’économie de matière.

Un bidon à la pointe de l’innovation

Les nouveaux bidons TOTAL et ELF évoluent ! Plus pratiques, plus lisibles et avec un souci du détail qui met en avant l’excellence du produit au service du consommateur.

Qui ne s’est jamais retrouvé devant un rayon d’huiles moteurs sans savoir quel produit choisir? Avec le nouveau bidon TOTAL, le consommateur peut dans un premier temps repérer le produit qui lui convient grâce à sa couleur : Doré pour les produits hauts-de gamme, Argent pour les milieux de gamme et Bronze pour les entrées de gamme. Il a ensuite la possibilité d’affiner ses recherches en consultant la nouvelle étiquette, beaucoup plus claire et lisible.

Une étiquette unique en forme de tableau de bord

Les informations essentielles relatives au produit sont disposées en éventail autour de la marque, rappelant la forme d’un compteur automobile, avec en exergue la viscosité, les homologations constructeurs et un QR code permettant de vérifier instantanément l’authenticité du produit. Une étiquette unique en son genre qui marque un tournant dans la communication des informations sur les produits lubrifiants.

Une meilleure ergonomie pour une meilleure expérience client

Le nouveau bidon adopte un nouveau design et une poignée plus ergonomique, le rendant plus facile à transporter et à manipuler.

Un travail a également été réalisé sur la fonctionnalité du bouchon afin de faciliter le remplissage du carter d’huile lors des opérations de vidanges et d’appoints.

« Nous avons toujours proposé à nos clients des produits très faciles à appréhender, indique Abdesslam RHNIMI, directeur général de Total Tunisie. Mais les besoins en termes d’information et d’utilisation ont évolué et c’est pour cette raison que nous avons décidé de retravailler la forme, la couleur et les étiquettes de nos bidons. L’enjeu était de conserver un design distinctif, afin que les consommateurs puissent identifier nos produits TOTAL et ELF encore plus facilement. Je pense que nous avons atteint notre objectif, et que le résultat est à la hauteur de la performance de nos lubrifiants, c’est-à-dire excellent ».

Les nouveaux bidons TOTAL et ELF seront progressivement déployés sur tous les marchés où la marque est représentée à partir du mois de janvier 2020.

À propos de Total Lubrifiants

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui compte 44 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays. Total Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l’environnement, issus des travaux de ses centres R&D composés de plus de 130 chercheurs. Total Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.

À propos de Total Tunisie

Filiale du groupe multi-énergies Total, Total Tunisie, présent en Tunisie depuis 73 ans, est un acteur majeur et global sur l’ensemble du marché des produits et services pétroliers; réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique.

Total Tunisie compte 300 collaborateurs et génère près de 4 000 emplois indirects, commercialise près de 800 tonnes de produits pétroliers par an et ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service à travers tout le territoire www.total.tn

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone.

Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.

Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Communiqué