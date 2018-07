C’est devant le Théâtre municipal de Tunis que les agents du Centre national d’informatique (CNI) ont décidé d’observer, jeudi 5 juillet, un sit-in pour exprimer leur opposition à la création d’une agence de développement numérique, décidée par le conseil ministériel du 20 juin 2018.

Les agents et cadres du CNI ainsi que les syndicats du secteur public de la télécommunication, de l’informatique et des services postaux mettent en garde contre la création de cette agence qui menacerait, selon eux, la sécurité des données tunisiennes et la souveraineté des informations nationales en donnant la possibilité au secteur privé d’y accéder.

Ils s’interrogent également sur l’avenir du CNI qui a protégé, depuis des années, toutes les applications informatiques nationales et a été pour longtemps l’un des éléments essentiels de la stratégie nationale du numérique.

Mais après concertation avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le ministère de tutelle aurait décidé de stopper ce projet et de restructurer le CNI, dans un premier temps, sauf que par la suite il a renoncé à cet accord et le projet a été adopté par le conseil ministériel.

A noter que le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique avait souligné le 02 juillet dernier dans un communiqué que la création de l’Agence tunisienne de développement numérique ne sera en aucun cas une agence parallèle dont la création menacerait l’existence du CNI.

Le ministère a précisé que la protection des données sensibles du gouvernement et du citoyen ainsi que des bases de données stockées au CNI est une tâche principale du CNI et une responsabilité nationale.