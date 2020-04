Une séance de travail tenue samedi 11 avril entre le ministre de la Santé, Abdellatif El Mekki, avec le directeur général du Centre national de l’informatique (CNI) ainsi que des cadres de la direction centrale, a été consacrée au suivi de l’exécution des projets numériques dans le secteur de la santé.

La réunion a porté également sur les moyens susceptibles d’accélérer l’achèvement de ces projets en coopération avec les différentes parties intervenantes dans le secteur.

Les participants à la réunion ont examiné, par la même occasion, le système informatique pour la gouvernance et l’aide à la prise de décisions, qui représente un pilier principal dans le suivi minutieux des indices des activités hospitalières.

L’objectif est d’améliorer et de rapprocher les prestations de soins accordées aux citoyens et d’assurer une bonne gestion des ressources humaines et matérielles au niveau des structures hospitalières.