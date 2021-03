Les candidatures sont ouvertes pour les producteurs de cinéma désireux de bénéficier des subventions du Fonds d’aide au développement de la coproduction d’œuvres cinématographiques tuniso-italiennes au titre de l’année 2021.

Les dossiers de candidature sont à soumettre avant le 17 mai 2021 au Centre national du Cinéma et de l’Image CNCI à l’adresse suivante : fd-tuniso-italien@cni.tn

L’aide est réservée aux projets de films quel qu’en soit le genre, fiction, animation ou documentaire, dont la durée ne dépasse pas les 52 mn. Le film produit doit être destiné à une première diffusion dans les salles de cinéma.

Toutes les informations détaillées sur ce fonds sont disponibles sur le site du Centre national du cinéma et de l’Image (CNCI).

Parmi les principales dispositions contenues dans le règlement pour l’année 2021 régissant ce fonds, un seul projet peut être déposé par société de production. Ce fonds ouvert aux producteurs tunisiens et italiens, accorde des subventions de co-développement non remboursables à des projets d’œuvres cinématographiques.

Pour bénéficier des subventions, chaque projet doit impliquer au moins un producteur établi en Tunisie d’une part, et au moins un producteur résident en Italie d’autre part. En cas d’apport d’un troisième partenaire de coproduction, le producteur tunisien et/ou italien doit rester majoritaire.

Le producteur de chaque pays doit déposer le dossier de candidature auprès de l’institution en charge du cinéma. Pour les producteurs tunisiens, les dossiers sont à déposer auprès du CNCI, leurs homologues italiens s’adressent à la Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel au ministère de la Culture italien (DGC-MIC).

L’enveloppe annuelle du fonds s’élève à 280 000 euros, 180 000 euros de la partie italienne et 30 000 dinars de la partie tunisienne.

Les aides sont versées sous forme de subvention qui ne dépasse pas les 70 % des dépenses de développement de chaque projet. Elles sont plafonnées à 5 000 dinars par projet pour la partie tunisienne et 30 000 euros pour la partie italienne. Une commission composée de professionnels du film en Tunisie et en Italie attribue les aides, tout en tenant compte de la qualité technique et artistique du projet ainsi que de son potentiel de diffusion internationale.

Le Fonds d’aide au développement de la coproduction d’ouvres cinématographiques tuniso-italiennes est instauré en vertu de la convention signée, le 11 mai 2018, en marge du Festival de Cannes, entre le CNCI et le la DGC-MIC. Il s’insère dans le cadre de l’accord bilatéral de coproduction cinématographique, conclu le 29 octobre 1988 entre la Tunisie et l’Italie.