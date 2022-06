Les ministères des Affaires sociales, de l’Education, du Transport et le Centre national de l’informatique (CNI) ont signé, jeudi 30 juin 2022, deux accords de coopération et de partenariat.

Le premier accord, signé par le ministre des Affaires sociale, Malek Ezzahi, celui de l’Education, Fethi Sellaouti, et le directeur général du Centre national de l’informatique, Faycel Seboui, porte sur l’échange immatériel des données entre les trois parties.

Cet accord, qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale de numérisation des services administratifs, a pour but l’échange immatériel des données entre les deux ministères, l’échange électronique des documents administratifs et la coopération en matière de promotion des prestations fournies par ces deux ministères.

En vertu de cet accord, le Centre national de l’informatique s’engage à assurer l’échange d’informations entre les deux ministères via une plateforme de données, outre la prise en charge technique.

Le deuxième accord, signé par le ministre des Affaires sociales et le ministre du Transport, Rabii Magidi, porte sur les procédures permettant de fournir les abonnements de transport scolaire et universitaire aux élèves et étudiants issus de familles démunies et à revenus limités, bénéficiaires du programme Amen Social.