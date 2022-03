Le Centre de la formation et d’appui à la décentralisation (CFAD), le Centre national de l’informatique (CNI) et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) viennent de signer une convention-cadre de coopération visant à développer les compétences des cadres et des agents aux niveaux régional, local et central dans le domaine de la formation.

Cet accord stipule également l’organisation conjointe d’activités de formation (sessions de formation, rencontres et colloques scientifiques), ainsi que des journées d’études, à Tunis ou dans les différentes régions du pays. Ces rencontres seront axées sur des questions d’intérêt commun, portant notamment sur le renforcement des principes de la bonne gouvernance, l’efficacité de la gestion et l’amélioration du rendement.

L’objectif est de développer et d’améliorer les aptitudes de l’élément humain au sein des administrations publiques aux niveaux central, régional et local, conformément aux besoins spécifiques et aux domaines d’activité de chaque établissement.

Ce programme permettra de renforcer l’échange de données (études, recherches…) et du savoir-faire entre les différentes parties prenantes.