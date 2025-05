Dans le cadre de ses activités visant à soutenir la scène culturelle tunisienne à travers la formation dans plusieurs secteurs notamment du livre, le programme “Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle”, organise avec l’association “Safahat”, une formation sur le thème “Préparer une foire internationale du livre”, et ce les 22 et 23 mai 2025.

Conçue comme un levier stratégique pour le développement du secteur éditorial, cette formation, organisée sous forme de deux journées d’ateliers pratiques, s’adresse aux éditeurs tunisiens et aux professionnels du secteur souhaitant approfondir leur maîtrise des mécanismes de cession et d’acquisition de droits, de coédition et de négociation de contrats, à travers une approche complète permettant de comprendre les enjeux du marché international, d’identifier les partenaires clés et d’optimiser la participation aux foires du livre.

Face à l’évolution rapide du marché mondial du livre, il devient indispensable pour les éditeurs de comprendre les rouages de l’internationalisation : identifier les bons partenaires, structurer un catalogue adapté, affiner leur argumentaire et anticiper les usages propres à chaque segment, qu’il s’agisse de traduction, d’adaptation, de livre de poche ou de numérique. Le but est d’assurer une vision claire des circuits de diffusion internationaux, mais aussi des exigences contractuelles : durée, exclusivité, territoires, calendrier de coédition et formats de contrats.

Il s’agit également de savoir reconnaître le potentiel d’un ouvrage à l’export, en tenant compte de ses qualités éditoriales, graphiques et techniques.

Grâce à des ateliers pratiques, les participants apprendront à prospecter, négocier, et valoriser leur offre, en maîtrisant les outils et stratégies pour développer les droits de leur maison d’édition.

La formation sera assurée par un spécialiste littéraire dans les droits étrangers et la coédition Julian Nossa, ayant une compétence en écosystème du livre à l’international.

Le programme “Massari” est un projet soutenu dans le cadre du Fonds Equipe France (FEF) et piloté par l’Institut français de Tunisie (IFT).