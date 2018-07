Les activités de la jeunesse ont connu une grande dynamique cette semaine à l’occasion du Programme national du tourisme des jeunes “Tounes Darna”, organisé du 1er au 6 juillet par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui a enregistré jusqu’ici un taux de participation de 95,84%, selon le chiffre donné par le département de tutelle, jeudi 5 courant.

Le programme vise à développer l’autonomisation des jeunes, à renforcer leur sentiment d’appartenance à la nation et à enraciner la culture de volontariat et de participation chez eux, à travers leur participation aux différentes colonies de vacances et de sessions de formations organisées par les clubs de citoyenneté et les maisons des jeunes de toutes les régions du pays.

Les jeunes ont pu profiter aussi des académies nationales de protection civile et d’astrologie, ainsi que des différents campings scientifiques sur l’environnement, le développement, le volontariat, l’art de la caricature, les radios-web, etc.

Ainsi, dans le cadre de ce programme, le complexe des jeunes de Sfax abrite, depuis dimanche dernier, une session de formation de l’Académie nationale des jeunes journalistes des radios web, à l’intention des visiteurs des maisons des jeunes de Monastir.

Une autre session de formation, organisée au centre d’Erramla à Sfax, par les clubs de caricature des maisons des jeunes, a visé à apprendre aux participants les nouvelles techniques des dessins animés.

De leur côté, les adhérents des maisons des jeunes de Dahmani, Tajerouine, Kalaa Snan, Jerissa et Nibr (gouvernorat du Kef), prennent part aux colonies nationales des vacances organisées par les clubs de citoyenneté, à la maison des jeunes de Korba.

D’autre part, le Centre d’estivage de Bekalta (gouvenorat de Monastir) accueille, dans le cadre de ce programme, une session de formation de mise à niveau et d’amélioration des opportunités d’emploi, avec la participation de jeunes représentant 12 gouvernorats.

Dans le gouvernorat de Jendouba, un camping scientifique sur l’environnement, le développement et le volontariat est organisé au centre d’estivage et de camping de Ain Soltane, avec la participation de jeunes représentant toutes les régions du pays.

A Sousse, les visiteurs des différentes institutions de jeunesse du gouvernorat de Gabès profitent depuis le début de la semaine d’un riche programme d’animation et d’ateliers de théâtre, de musique, de cinéma et de photographie.