Stralis X-Way, le nouveau camion dâ€™Iveco sur les routes tunisiennesÂ 

IVECO a lancé, jeudi 4 juillet à Tunis, la nouvelle Gamme Stralis X-Way en Tunisie sui marque une nouvelle étape dans l’engagement de la marque IVECO sur le territoire tunisien et porter une nouvelle typologie de Camion sur le marché.

La présence IVECO sur le marché tunisien remonte aux années 1970, et grâce à des investissements ciblés et constants, notre IVECO est arrivée à atteindre, en 2018, un Parc circulant d’environ 8.300 unités. IVECO compte sur le territoire un réseau de vente et de service qui est le point fort de sa stratégie, avec 3 concessionnaires et 10 points de vente et de service.

Durant l’année 2017, le marché a touché les 4.500 unités réparties comme suit: 57% Gamme légère et 43% Gamme Poids Lourds. Le Daily sur la Gamme légère, grâce aux Fourgons et au Châssis Cabine, a été et est toujours un véhicule de référence sur ce segment qui a atteint une part de marché de 36,6% et la première place dans son segment.

En 2017, IVECO a obtenu un bon résultat dans la gamme des Poids Lourds avec la première place sur ce segment (22,5%).

Ce succès a été axé principalement sur deux segments qui représentent ensemble environ 56% du total segment poids lourds en Tunisie; le segment 8×4 (38% du marché) et le segment 18t (18% du marché), grâce à deux produits très connus en Tunisie et dans toute l’Afrique, le Trakker et l’Eurocargo ML180. Sur le reste du marché (44%), dominé par les tracteurs routiers 4×2, l’offre IVECO se compose de deux véhicules…

Le Stralis X Way est un produit qui représente une liaison idéale entre les deux mondes -routier et hors terrain, un important segment intermédiaire de véhicules avec le confort d’un véhicule routier mais capable de parcourir des chemins OFF Road…

La gamme du Stralis X-Way en Tunisie est représentée par deux versions tracteurs (4×2 réduction simple et double et 6×4 réduction simple) et une version porteur 6×4 que sera disponible pour la fin de l’année…

Toute la gamme Tracteur est disponible avec suspensions mécaniques et pneumatiques pour une utilisation plus routière…