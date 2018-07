Quatre autorisations relevant du ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique figurent dans l’annexe 2 fixant la liste des autorisations d’exercice des activités économiques qui seront supprimées dans le cadre du décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives requises pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, a indiqué ledit département dans un communiqué publié mercredi 4 juillet.

Les quatre autorisations qui seront supprimées sont relatives respectivement à l’installation et exploitation d’un réseau privé indépendant des télécommunications, l’autorisation préalable pour la Fourniture d’un Point d’échange Internet, l’intégration et réalisation des réseaux publics dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le certificat pour l’exercice de l’activité d’expert en audit dans le Domaine de la Sécurité informatique, précise le ministère.