Le renforcement du secteur privé et le rôle que peuvent jouer les pays du G7 pour appuyer la transition économique de la Tunisie, tels sont les principaux thèmes débattus lors d’un entretien tenu, mercredi, entre les ambassadeurs des pays du G7 et de l’Union européenne (UE) accrédités à Tunis et les responsables de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

“Il est aujourd’hui primordial de jeter les bases d’une vraie relance économique”, a souligné Majoul à l’ouverture de cette réunion, appelant les pays du G7 à appuyer davantage la relance de l’économie tunisienne.

Le responsable a également mis l’accent sur l’importance de booster les investissements, “véritables et uniques vecteurs de la croissance créatrice de postes d’emplois et génératrice de devises”.

Majoul a rappelé que l’UTICA s’est toujours engagée pour l’intérêt du pays comme le confirme sa participation déterminante au dialogue national et aux réunions de Carthage 1 et 2.

“La centrale patronale a toujours été une force de propositions pour faire bouger les lignes et a œuvré pour la relance de l’économie après la réussite de la transition politique”, a-t-il encore fait savoir.

Les deux parties ont en outre passé en revue les questions relatives à l’état actuel de l’économie tunisienne, ainsi que d’autres questions sectorielles intéressant l’accès des produits tunisiens aux marchés des pays du G7, la valeur ajoutée et les règles d’origine, précise un précise un communiqué de l’UTICA publié, mercredi.

La réunion s’est tenue en présence de Wided Bouchamaoui, ancienne présidente de l’UTICA.