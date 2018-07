La 9ème édition du Forum mondial de l’eau -le plus grand rassemblement au monde sur les questions d’eau-, se tiendra pour la première fois en Afrique subsaharienne.

Ce Forum, coorganisé par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement du Sénégal, se déroulera en 2021 dans la métropole de Dakar durant la 3ème semaine du mois de mars.

Le thème de cette nouvelle édition sera : «Sécurité de l’eau pour la paix et le développement», et va mobiliser les leaders mondiaux, les décideurs et la société civile pour évoquer la question de l’accès à l’eau et à l’assainissement, et les problèmes qui y sont liés.

L’engagement pris par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau pour la 9ème édition de cet événement emblématique a été signé à Dakar, au Sénégal, le 22 juin 2018 lors d’une cérémonie entre Benedito Braga, président du Conseil mondial de l’eau, et Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal.

Cette 9ème édition triennale du Forum mondial de l’eau cherche à rassembler les pouvoirs politiques et les acteurs de l’eau du monde entier pour mettre en lumière les réponses fournies aux citoyens en Afrique et dans d’autres régions, et promouvoir une solide collaboration au sein du continent et avec le reste du monde.

En effet, les actions entreprises jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour faire face à l’urbanisation galopante, le changement climatique et les catastrophes naturelles, et fournir les services sanitaires en conséquence.

«Le but du Forum mondial est de rapprocher experts de l’eau, professionnels et décisionnaires. Nous souhaitons que les ministres, les chefs d’Etat, les parlementaires, les maires et les présidents des collectivités locales participant au Forum échangent leurs connaissances et se mobilisent autour de la question de l’usage de l’eau», explique Benedito Braga.

Le changement climatique continue d’avoir des effets catastrophiques dans le monde. La sécheresse et les inondations ont augmenté et vont empirer d’ici 2030. Le Conseil mondial de l’Eau pense que sécuriser les installations liées à l’eau signifie augmenter les investissements dans les infrastructures, renforcer leur gouvernance et les pratiques de management, et développer les connaissances.

Le besoin important d’actions sur les problèmes d’accès à l’eau signifie également qu’il faut accroitre les solutions en matière de coopération. Le 9ème Forum mondial de l’eau, qui va être le point de rencontre sur les problèmes liés à l’eau, espère accélérer considérablement son impact sur le continent hôte.

Cet événement représente un rendez-vous international important pour discuter des problèmes liés à l’accès à l’eau et trouver des solutions pour faire face à ces défis.

À propos du Conseil mondial de l’eau :

Le Conseil mondial de l’eau (CME) est une organisation internationale multipartite fondatrice et co-organisatrice du Forum mondial de l’eau, dont la mission est de mobiliser des actions à tous les niveaux, y compris le plus haut niveau décisionnel, en engageant les gens dans le débat et en remettant en question la pensée conventionnelle sur les questions de la sécurité, de l’adaptation et de la durabilité de l’eau.