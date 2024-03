Le Théâtre de l’Opéra de Tunis annonce la représentation, dans une nouvelle version, du spectacle « Les 4 saisons » ou «Le mariage du loup », du chorégraphe italien Emilio Calcagno, accompagné par l’Orchestre Symphonique tunisien, et ce, le 6 mars 2024 à 19h30 sur la scène de la salle de l’Opéra-Cité de la Culture Chedly Klibi.

Créée à l’occasion de l’inauguration du Théâtre de l’Opéra du Tunis en 2018, « Les quatre saisons » qui fait partie du répertoire de l’institution est proposée selon une nouvelle version, revisitée et actualisée pendant une résidence dirigée par Emilio Calcagno qui la présente ainsi: « Conçue sous forme d’une série de tableaux, la pièce traverse l’espace-temps, le quotidien des Tunisiens, leurs rapports complexes, leurs désirs, leurs ambiguïtés… Je suis allé puiser dans leur histoire, leurs coutumes, leurs jeunesses, dans la saison des amours, le printemps des peuples…”

A l’image de ce qu’évoque l’expression « le mariage du loup » lorsque soleil et pluie se disputent le ciel, les danseurs traversent le froid et le chaud, se battent pour rester debout dans ce pays où la chaleur ralentit les corps. Ce sont ces mêmes corps qui s’aident et se soutiennent à travers des danses qui tantôt se composent, tantôt se décomposent, telle une famille en pleine tempête.

Avec ses 20 danseurs et danseuses, Emilio Calcagno revisite l’une des œuvres maitresses de Vivaldi où les cycles de la vie sont célébrés avec des tableaux traversant l’espace-temps, dans une confrontation audacieuse entre la musique de Vivaldi et les corps des danseurs tunisiens.