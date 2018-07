Moody’s prévoit, pour la Tunisie, une croissance de 2,8% en 2018 et 3% en 2019, contre 1,9% en 2017, mais une hausse du taux d’endettement à 73% en 2019.

Le taux d’endettement public en Tunisie atteindra 72% du PIB en à la fin de l’année 2018 et 73% en 2019, sous l’effet d’une dépréciation constante de la monnaie, des déficits primaires persistants, et d’un fardeau croissant des taux d’intérêt. C’est ce qu’explique l’agence de notation dans un rapport d’analyse et de mise à jour des marchés, publié cette semaine.