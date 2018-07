Le rapport publié par la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), sur son site internet le 12 juin 2018, est un pas important envers l’enracinement des principes de la liberté et des droits de l’Homme, ont indiqué des organisations de la société civile dont le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et l’Association vigilance pour la démocratie et l’Etat civique.

Dans un communiqué rendu public lundi les représentants de la société civile ont souligné leur soutien à la COLIBE et au rapport publié qui répond aux principes de la constitution du janvier 2014 ainsi que les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et des libertés individuelles.

La discussion du contenu du rapport doit répondre au principe d’un dialogue responsable loin de toute violence ou accusation de mécréance, ont ajouté les organisations appelant le président de la république à accélérer, conformément à ses prérogatives, à présenter des projets loi devant l’assemblée des représentants du peuple, pour adoption.

Les organisations ont condamné par la même occasion les campagnes de menace menées par des parties extrémistes et visant la commission et sa présidente.

La COLIBE, créée le 13 août 2017 en vertu d’un décret présidentiel, avait présenté son rapport, le 8 juin 2018, au président de la République.

La COLIBE a évoqué dans son rapport les grandes réformes relatives aux libertés individuelles et à l’égalité conformément aux dispositions de la Constitution, aux normes internationales des droits humains et aux orientations modernistes.