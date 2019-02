Bochra Bel Haj Hamida, députée et présidente de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), et Wided Bouchamaoui, femme d’affaires, ont été invitées à participer aux réunions préparatoires du Conseil consultatif pour légalité hommes-femme du G7, qui s’est tenu mardi 19 février à Paris.

“C’est un hommage rendu à la Tunisie pour les efforts qu’elle déploie en faveur de l’égalité homme-femme”, a déclaré jeudi, Bochra Belhaj Hamida à l’agence TAP, ajoutant que “c’est pour la première fois que des femmes tunisiennes participent à ce genre de réunions en tant que membres”.

“Cette réunion, qui a regroupé des femmes de plusieurs nationalités a permis d’établir un dialogue Nord-Sud et de favoriser un échange de bonnes pratiques entre les membres du conseil sur différentes questions relatives à l’égalité Hommes-femmes, a-t-elle souligné.

“C’est une fierté que la femme tunisienne soit un modèle en matière de lutte contre la violence faite aux femme”, a-t-elle dit, mettant en exergue l’importance de l’expérience tunisienne dans ce domaine.

Lors des travaux du conseil, Bochra Belhaj Hamida a présidé l’atelier sur la violence contre les femmes. Des recommandations ont été émises au terme de cet atelier telles que l’importance des réformes législatives dans les différents pays concernés, alors que Wided Bouchamaoui a participé à un atelier sur l’autonomisation des femmes en Afrique.

Trente femmes ont participé au Conseil consultatif pour l’égalité Hommes-femmes dont l’Irakienne Nadia Murad (Prix Nobel de la paix 2018) et l’actrice britannique Emma Watson.

Ce conseil consultatif, qui regroupe des personnes actives dans le domaine de l’égalité hommes-femmes a été crée en 2018 par le canada en vue de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans tous les domaines d’activité.