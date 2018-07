Josep Félix Ballesteros, président du Comité d’organisation (COJM) et maire de la ville espagnole de Tarragone, hôte des 18es Jeux méditerranéens (JM), s’est dit “fier” d’avoir réussi à offrir un événement “exceptionnel”.

“Ces jeux ont enregistré des chiffres record avec 3.648 athlètes engagés, desquels 1.468 sont des femmes et 2.180 hommes, ainsi que 2.010 officiels qui font un total de 4.658 participants à Tarragona 2018. Les délégations avec la plus grande participation ont été l’Italie, avec 413 inscrits, l’Espagne avec 398 et la Turquie qui a apporté 346 athlètes”, a rappelé Josep Félix Ballesteros, dimanche lors d’une conférence tenue au centre de presse principal.

“Une sensation de fierté inégalable d’avoir réussi des JM exceptionnels se dégage. On a été à la hauteur de l’événement, de l’avis des délégations présentes à Tarragone”, s’est réjoui le président du COJM.

Il a par ailleurs quelques problèmes d’organisation et de coordination durant les deux premiers jours des compétitions, estimant que “les choses sont rentrées dans l’ordre grâce à l’adhésion de tous et la compréhension des délégations”.

Ballesteros a évoqué aussi les difficultés économiques et le marasme politico-institutionnel que la ville de Tarragone avait vécus, entravant l’organisation et poussant les organisateurs à demander le report, d’une année, des JM-2018.

Le premier responsable de l’organisation des JM-2018 a relevé aussi la présence “quantitative” de la presse qui a contribué à une médiatisation maximale des Jeux. Plus de 600 journalistes, photographes et cameramen ont ainsi été accrédités pour couvrir les Jeux.

“Tout le monde à Tarragone est à féliciter, surtout les bénévoles qui se sont investis corps et âme pour honorer la ville catalane, et pour cela, le COJM a décidé de leur rendre un vibrant hommage lors de la cérémonie de clôture qui sera dédiée à chacun d’entre eux”, a conclu M. Ballesteros.

La “réussite” de l’organisation des JM-2018 a poussé la ville de Tarragone à se porter candidate pour l’organisation du Mondial de handball féminin.