La sélection tunisienne de handball a remporté, dimanche 1er juillet, la médaille d’argent du tournoi des Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, permettant à la Tunisie de totaliser, à la fin de cette 18e édition, 6 médailles d’or, 13 argent et 13 bronze, et de terminer à la 10e place, sur un total de 26 pays du bassin de la Méditerranée.

Le Sept national n’a pu décrocher que la deuxième place du podium suite à sa courte défaite en finale face à son homologue croate (23-24), au bout d’un match très disputé qui a vu les coéquipiers de Makram Missaoui mener à la mi-temps par trois points d’écart (12-9).

Le gardien et capitaine de la sélection tunisienne a déclaré, au terme de cette finale, que “quelques détails ont privé la Tunisie de la médaille d’or”, se félicitant toutefois que “l’objectif de la Tunisie de monter sur le podium méditerranéen a été déjà atteint”.

Il estime que les matches disputés lors de ce tournoi face à de grandes nations du handball constituent une bonne préparation pour les prochaines échéances, et en particulier le Mondial-2019 au Danemark, se félicitant par ailleurs d’avoir renoué avec la médaille d’argent méditerranéenne dont la dernière remportée par le sept national remonte à l’édition de Tunis-2001.

Le bilan de la Tunisie reste néanmoins inférieur à celui réalisé lors de la précédente édition organisée à Mersin, en Turquie, avec un total de 48 médailles dont 9 or.

L’escrime et les boules et pétanque ont été les sports les plus prolifiques en médailles grâce aux performances des escrimeuses Azza Besbès et Ines Boubakri (médaille d’or chacune), et aux excellentes prestations des boulistes Mouna Béji, sacrée championne méditerranéenne en individuel et en double avec sa coéquipière Asma Belli (doublette), sans oublier les médailles de bronze obtenues dans la même discipline par Asma Belli et par la paire masculine Majdi Hammami et Khaled Bougriba.

L’haltérophilie a également valu à la Tunisie une médaille d’or par l’intermédiaire de la jeune Ghofrane Belkhir (17 ans), 3 argent par Ramzi Bahloul, Nouha landolsi et Aymen Bacha, et autant de bronze par Karem Ben Henia (2) et Ramzi Bahloul.

Les judokas tunisiens sont restés fidèles à leur réputation en décrochant une médaille d’or grâce à Abdelaziz Ben Ammar, 3 argent par Fraj Dhouibi, Mariem bejaoui et Nihel Cheikhrouhou, et 2 bronze par Faycal JaballAh et Ghofrane Khelifi.

En athlétisme, les représentants tunisiens n’ont pu faire mieux que trois médailles d’argent grâce Habiba Gheribi (3000 m steeple), Amor Ben Yahia (3000 m steeple) et Abdessalam Layouni (1500 m), ainsi qu’une médaille de bronze par Zied Laazizi (800 m).

Malgré les difficultés que connait la boxe tunisienne, les pugilistes ont réussi de leur côté à décrocher trois médailles de bronze qui sont revenues à Bilel Mhammedi, Ahmed Tebai et Alaa Sehili.

Le karaté tunisien a réussi également à monter sur le podium grâce à Hédi Naffati, auteur de l’unique médaille dans ces jeux (argent) tout comme le tennis qui a offert à la Tunisie le même métal grâce à la paire Aziz Dougaz-Anis Ben Ghorbel.

De son côté, la vice-championne du monde tunisienne Marwa Amri, qui partait favorite pour décrocher l’or méditerranéen, s’est contentée de la médaille d’argent des -62 kg, après sa défaite en finale devant la même adversaire turque qu’elle avait rencontrée lors des Jeux olympiques de Rio-2016.